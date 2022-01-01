Экологи УЗПМ подвели итоги природоохранной деятельности Поделиться Твитнуть

Экологи Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) отмечают профессиональный праздник, подводя итоги природоохранной деятельности предприятия за год.

Вопросами охраны окружающей среды ведает служба производственного экологического контроля и стандартизации. Специалисты службы ведут работу по нескольким направлениям: в частности, они осуществляют контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны промплощадки. Замеры производит аккредитованная лаборатория в контрольных точках. В течение года было отобрано свыше 360 проб, а также проведено 14 замеров на уровень шума в разное время года и суток. Ни одного превышения зафиксировано не было.

Более того, специалисты регулярно проводят измерения на пылегазоочистных установках на промплощадке. На протяжении последних 8 лет эффективность очистки воздуха от пыли за счет введения системы фильтрации составила от 93 до 98%, повысив тем самым общую экологическую обстановку.

Существенным вкладом в защиту окружающей среды должен стать проект по модернизации системы водоотведения, включающий в себя строительство ливневой канализации и сбор всей ливневой дождевой сточной воды с территории завода в накопительную емкость. Реализация проекта стартовала в 2022 году.

Важная составляющая экологической повестки регионов является грамотная утилизация и переработка пластика. Ежегодно завод заключает договор с организациями, имеющими лицензию на переработку полиэтилена и полипропилена. Таким образом, УЗПМ направил в переработку и получение вторичного сырья 360 тонн утратившей потребительские свойства полиэтиленовой упаковки.

Одним из приоритетных направлений УЗПМ является повышение квалификации в вопросах экологии сотрудников предприятия и руководящего звена, а также повышение грамотности населения. В прошлом году специалисты предприятия провели экскурсии на промплощадке, где знакомили жителей Краснокамска с основами производства и системой экологического контроля, в мае 2022 было организовано обучение сотрудников в сфере обеспечения экологической безопасности.

«Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений на заводе, — отмечает заместитель руководителя службы производственного экологического контроля и стандартизации Иван Демин. — На регулярной основе все подразделения завода реализуют комплекс мероприятий, направленных на поддержание экологического благополучия производственной площадки и города в целом. Мы руководствуемся принципами информационной открытости, поэтому и впредь намерены знакомить общественность со всеми аспектами воздействия на окружающую среду, рассказывать о производственных процессах и технологиях, участвовать в экологических акциях и вести экологическое просвещение».

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