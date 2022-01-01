Росстат задаст пермякам интимные вопросы В России начинается Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

С 6 по 23 июня 2022 года Росстат проведёт Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, об этом сообщается на сайте ведомства. Специалисты во всех субъектах РФ проведут опросы женщин 18-44 лет и мужчин 18-60 лет.

Всего опросят 15 тыс. человек. Отбор домохозяйств для участия в обследованиях проведут методом случайной выборки. Сбор данных пройдёт очно. Специально уполномоченные интервьюеры будут ходить по домам и со слов респондентов заполнят формы обследования.

Интервьюеры при себе будут иметь служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения установленного образца и паспорт.

Вопросы будут касаться состояния фертильности, использования контрацепции, отношения к абортам.

Вся информация, уверяют организаторы, будет конфиденциальна и использована исключительно в целях исследования.

«Результаты этого опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства и помочь в её дальнейшей разработке», — сообщили в статистическом ведомстве.

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