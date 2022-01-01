Мост через реку Козым в Пермском крае отремонтирует ООО «Трансстрой» Сумма контракта — 49,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края провело конкурс на реконструкцию мостового перехода через реку Козым на км 21+944 автомобильной дороги "Карагай — Нердва — Ст. Пашня" в Карагайском округе. Победителем признано ООО «Трансстрой», сообщается на портале госзакупок.

Сумма контракта — 49,89 млн руб. В техзадании значится выполнение земляных работ, устройство мостового перехода, трассы и дорожной одежды автомобильной дороги.

Подрядчик должен приступить к работе 15 июня 2022 года, а завершить реконструкцию 31 июля 2023 года.

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