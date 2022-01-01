В Пермском крае вдова ветерана войны отсудила у администрации 2,4 млн руб. на покупку жилья Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В Пермском крае инвалид и вдова ветерана Великой Отечественной войны через суд получила субсидию на покупку жилья, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее жительница Березников обратилась в горадминистрацию с заявлением о принятии её на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако мэрия отказали 95-летней женщине, заявив, что пенсионерка проживает с родственниками. В суде, вдове удалось доказать, что она живёт отдельно. Однако чиновники всё равно отказали в предоставлении субсидии.

После проверки информации надзорный орган обратился в суд и выиграл дело. Министерство социального развития Пермского края обязали предоставить вдове ветерана жилищную субсидию.

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