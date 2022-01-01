В День города в Перми пустят ночной «Михайловский экспресс» Поделиться Твитнуть

В День города 12 июня по кольцевому маршруту Перми пустят «Михайловский экспресс», названный так в честь Михаила Романова, брата российского императора Николая II, сообщили в Пермской пригородной компании.

Он отправится в 23:00 со станции Пермь-1, его маршрут пройдёт через КамГЭС, правому берегу Камы и снова вернётся к речному вокзалу.

Стоимость путешествия 2,5 тыс. руб. За эту цену в ППК пассажирам обещаны «живая музыка, театральная постановка, костюмы, цветочные композиции, игристое, икра и настоящий бал».

Длительность поездки — 2 часа 25 минут.

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