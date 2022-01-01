Пермский филиал института экономики УрО РАН возглавила Анна Урасова Александр Пыткин покинул должность в связи с выходом на пенсию Поделиться Твитнуть

Анна Урасова / фото: uroveo.usue.ru

Исполняющим обязанности директора Пермского филиала института экономики Уральского отделения РАН назначена Анна Урасова, информация опубликована на сайте организации.

Как выяснил «Коммерсант-Прикамье», Анна Урасова в 2010 году закончила историко-политологический факультет ПГНИУ с отличием. Она также получила дополнительное образование по специальности «Экономист-аналитик производственно-хозяйственной деятельности». В 2012 году Урасова защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2021 году стала доктором экономических наук. В филиале института экономики УрО РАН работает с 2016 года.

Предшественник Анны Урасовой Александр Пыткин покинул должность в связи с выходом на пенсию.

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