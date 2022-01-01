Расчётная стоимость квадратного метра жилья в Перми увеличилась на 13,5 тыс. рублей Показатель используется для расчёта субсидий на строительство и приобретение жилья Поделиться Твитнуть

Правительством Прикамья утверждена средняя расчётная стоимость 1 кв. метра жилья в муниципальных образованиях на третий квартал 2022 года. Она вступает в силу с 13 июня. Постановление регионального кабмина подписала и.о. главы правительства Прикамья Ольга Антипина.

В Перми стоимость квадратного метра самая большая и утверждена в размере 90 735 руб. Для сравнения: во втором квартале было 77 158 руб.

На втором месте Березники — 53 372 руб (было 45 182 руб), на третьем месте Кудымкар — 52 217 руб. (48 346 руб.).

Показатель средней расчётной стоимости 1 кв. метра используется для расчёта субсидий на строительство и приобретение жилья, а также для других мер соцподдержки населения.

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