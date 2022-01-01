За месяц в Прикамье на 40% упало число вызовов скорой к больным коронавирусом В мае врачи выезжали к пациентам с ковидом 485 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской станции скорой помощи опубликовали статистику вызовов за май. В целом бригады врачей выезжали к пациентам 35 743 раза (на 2 тыс. больше, чем в апреле). Госпитализированы 13 158 человек. Среднее время ожидания скорой составило 16-17 минут.

Чаще всего врачей вызывали по причине гипертонической болезни — более 5,2 тыс. раз (в апреле — 4,3 тыс.), ОРВИ — 3,6 тыс. вызовов, алкогольного отравления — 1,9 тыс. Болезни сердца стали поводом для вызова скорой 1,9 тыс. раз.

COVID-19 как причина вызова зафиксирован всего 485 раз (в апреле — 796 раз).

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Пермского муниципального района, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.

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