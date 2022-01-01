Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл «Динамо-Барнаул» И обошёл «Звезду» в первенстве ФНЛ-2 Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты пермского «Амкара» завершили первенство ФНЛ-2 на четвёртом месте. В заключительной игре сезона они обыграли на своём поле «Динамо-Барнаул» 1:0.

Гол в ворота сибиряков у «красно-чёрных» за 10 минут до финального свистка забил Константин Морозов.

Благодаря этой победе «Амкар» обошёл ещё один пермский клуб «Звезду», который завершил турнир чуть раньше.

Обе пермские команды в итоге набрали одинаковое количество очков, но по итогам встреч между собой подопечные Рустема Хузина оказались на строчку выше.





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