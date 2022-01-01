Елена Синица В Пермском крае 60 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 80 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших четыре ребёнка в возрасте до 17 лет включительно и 29 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.





За прошедшие сутки также вылечились от коронавируса 80 человек, умерли двое.

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