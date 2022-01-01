Елена Синица
В Пермском крае 60 новых случаев заражения коронавирусом
Выздоровели ещё 80 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших четыре ребёнка в возрасте до 17 лет включительно и 29 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.
За прошедшие сутки также вылечились от коронавируса 80 человек, умерли двое.
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