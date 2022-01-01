Елена Синица
В Перми жителя приговорили к 14 годам лишения свободы за сбыт наркотиков
Также ему назначен штраф в размере 300 тыс.руб.
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В Перми 23-летнего жителя приговорили к 14 годам лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков. Его признали виновным в совершении 63 преступлений. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В 2020 году мужчина создал организованную группу для систематического незаконного сбыта наркотических средств в Перми и в Пермском крае.
Он занимался общей координацией действий всех участников преступной группы, контролировал действия курьеров. Также у него по месту жительства нашли более 160 грамм наркотических средств.
В результате суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.
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