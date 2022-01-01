Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Березниковский музей победил в конкурсе фонда Потанина Никольская соляная варница станет туристическим объектом Поделиться Твитнуть

Никольская соляная варница / фото предоставлено проектным офисом «Усолье Строгановское»

Благотворительный фонд Владимира Потанина 1 июня объявил результаты конкурса «Индустриальный эксперимент» грантовой программы «Музей без границ». Среди 17 победителей числится Березниковский историко-художественный музей имени Коновалова.





Конкурс проводился с октября 2021 года, к участию в нём было допущено 119 заявок из 38 регионов страны, почти половина из них — 56 проектов — стали финалистами конкурса. Победителями признаны 17 проектов из 13 регионов.





Наиболее популярной стала номинация Самой популярной номинацией конкурса стала номинация «Завод-музей», в которой поступило 53 заявки. 27 из них вышли в финал, а затем экспертный совет определил восемь победителей. Именно в этой номинации победил Березниковский музей с проектом «Солевары: возвращение», связанным с развитием туристической и экскурсионной деятельности в музее-заповеднике «Усолье Строгановское».





В описании проекта говорится, что крупнейший центр отечественной солеваренной промышленности, начало которого было положено Строгановыми в 1606 году и который проработал более 300 лет, вот уже 60 с лишним лет находится в заброшенном состоянии. Больше всего от запустения пострадали 12 объектов Нижних промыслов — зданий промышленного назначения, в том числе Никольская варница (1820 год), единственная сохранившаяся на территории страны каменная солеварня. Здания руинированы, и, хотя имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, они никак не используются, и часть из них является бесхозяйными объектами. Здание уникальной варницы существенно разрушено, сохранен периметр стен, но отсутствует крыша.





В планах Березниковского музея — провести расчистку территории от зарослей, сделать ограждения и превратить здания в объекты показа на новом туристическом маршруте. Для Никольской варницы планируется провести инженерное обследование, противоаварийные работы, чтобы обеспечить доступ посетителей на объект, включить в качестве площадки в мероприятия музейных фестивалей, разработать проект консервации здания.





Проект «Солевары: возвращение» направлен на изменение оптики взгляда на индустриальные объекты, стимулирование исследования таких объектов, проявления их потенциала, сохранения и работы по ревитализации старопромышленной территории. Березниковцы считают, что проект инициирует привлечение экспертов, объединение местных инициатив, развитие партнерства для сохранения и популяризации наследия.





Сроки реализации проекта — с 4 июля 2022 года по 4 декабря 2023 года. Сумма по гранту Фонда Потанина — 5,2 млн руб., ровно столько, сколько запрашивал музей. Это один из самых крупных грантов конкурса.

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