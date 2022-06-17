Организатор торгов ООО «ГК «Кварта» сообщает о проведении торгов Поделиться Твитнуть

Организатор торгов ООО «ГК «Кварта» (105082, г. Москва, Балакиревский пер. д. 19. офис 106., тел: +7(966)1533463, e-mail: gkkvarta@gmail.com, далее — ОТ), сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи ценового предложения, согласно Договора №31/05 оказания услуг по организации и проведению электронных торгов от 31.05.2022 г., заключенного с ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» (618740, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ДОБРЯНКА ГОРОД, ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, 2, ОГРН: 1025901796711; ИНН: 5914017292; ООО «УС Пермской ГРЭС»), в лице генерального директора Хрусталева А.А., которые состоятся на электронной торговой площадке https://бизнес.вэтп.рф/ (Оператор — ООО «ВЭТП») далее ЭТП. Предмет торгов — Лот №1: доля в уставном капитале ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС», зарегистрированного Инспекцией МНС РФ по городу Добрянке Пермской области 26 ноября 2002 года, с присвоением ОГРН 1025901796711, ИНН 5914017292, в размере 5%, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) руб. 00 коп.





Начальная цена Лота №1 — составляет 490 000 руб . Цена сформирована согласно отчету об оценке №02-04/22 от 28.04.2022г. Задаток составляет 10% от начальной цены лота №1 и должен быть зачислен на расчетный счет ОТ в течение срока приема заявок, по следующим реквизитам: получатель — ООО «ГК «Кварта», ИНН 7703676701, КПП 770101001, р/с 40702810300770003150, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787, к/с: 30101810100000000787. Возврат задатков для участия в торгах осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов торгов, на предоставленные претендентом/участником реквизиты. В случае если претендент/участник не предоставил реквизиты для возврата задатка, задаток будет возвращен в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления реквизитов.





Подача заявок на участие в первых торгах с приложением необходимых документов осуществляется на ЭТП в период с 12:00 06.06.2022 по 12:00 16.06.2022 (здесь и далее время МСК). Дата составления протокола об определении участников торгов — 16.06.2022. К участию в торгах допускаются лица, в установленный срок подавшие заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере. К заявке должны быть приложены документы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее заявку, имеет право и возможность принять участие в торгах: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). От всех претендентов: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.





Дата проведения торгов: 17.06.2022 в 12:00. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае, если на торгах представлена заявка от единственного участника, ООО «УС Пермской ГРЭС» направляет предложение заключить договор купли-продажи единственному участнику по начальной цене продажи имущества.





Подведение итогов торгов состоится в день окончания торгов на ЭТП. Договор купли-продажи заключается течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата по договору в размере 100% не позднее трех дней с момента заключения договора купли-продажи. Условия оплаты — денежными средствами путем перечисления на расчетный счет продавца.

Ознакомление с предметом торгов осуществляется в течение срока приема заявок по предварительной записи по электронной почте: gkkvarta@gmail.com. Более подробная информация указана на сайте ЭТП.





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