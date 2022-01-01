Анна Брюханова В минстрое подтвердили планы по возведению Концертно-спортивного комплекса у Перми II Поделиться Твитнуть

Многофункциональная арена в Дзержинском районе Перми будет строиться. Об этом во время прямого эфира заявил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Срыв планов по проведению в краевом центре матчей Чемпионата Европы по баскетболу на возведении объекта не отразится.

«Мы строим арену не для конкретно взятого мероприятия, а для жителей Перми и Пермского края», — комментирует министр.

Согласно техническому заданию, общая площадь объекта составит 30 тыс. кв. м, вместимость — 10,5 тыс. мест. В настоящее время проект проходит госэкспертизу. Комплекс будет насчитывать пять этажей, на двух из них разместят тренировочную площадку и хоккейную арену. Многофункциональная арена будет построена на территории, примыкающей к железнодорожному вокзалу Пермь II.





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