Елена Синица
В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов
Причина — гидравлические испытания
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В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов. Причина — гидравлические испытания. Об этом сообщает ВЕТТА.
Так, с 6 по 20 июня горячей воды не будет в домах:
С 7 по 21 июня отключение запланировано по адресам:
С 8 по 22 июня горячую воду отключат в домах:
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