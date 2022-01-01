Елена Синица В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов Причина — гидравлические испытания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов. Причина — гидравлические испытания. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, с 6 по 20 июня горячей воды не будет в домах:





С 7 по 21 июня отключение запланировано по адресам:





С 8 по 22 июня горячую воду отключат в домах:

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