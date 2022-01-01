Елена Синица

В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов

Причина — гидравлические испытания

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Горячая вода

  Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми со следующей недели без горячей воды останутся порядка 150 домов. Причина — гидравлические испытания. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, с 6 по 20 июня горячей воды не будет в домах:
с 6 по 20

С 7 по 21 июня отключение запланировано по адресам:
с 7 по 21

С 8 по 22 июня горячую воду отключат в домах:
с 8 по 22

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