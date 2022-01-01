Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 3 по 5 июня Поделиться Твитнуть

С 3 июня в «Доме актёра» работает совместная выставка Анны Демидовой, Рады Денисенко и Далии Абашевой «Сотворчество. Контрасты» (6+).

3 и 4 июня с 11:00 до 19:00 на городской эспланаде проходит экологический фестиваль «Экофест. Природа города» (0+). В программе – лекции и круглые столы, просветительская площадка «Разделяй и празднуй!», акция «Экодоброволец», мастер-классы, экоквест «Затерянная долина» и конкурсы. Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.

3 июня в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт отчётно-выпускной концерт Пермского хореографического училища (6+). Это возможность увидеть звёзд балета завтрашнего дня.

С 4 июня в Музее современного искусства PERMM работает выставка к 13-летию музея «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+). Зрители увидят новую интерпретацию коллекции – около 200 экспонатов на трёх этажах экспозиции. Название выставки цитирует одноименную работу арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика», которая является частью Московского архива нового искусства (МАНИ) из коллекции PERMM.

4 июня в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Гоген» (12+). Зрители смогут на время фильма перенестись в Лондон, чтобы попасть на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена» сразу после её открытия в Национальной галерее, которую проведут кураторы и приглашённые гости, а крупные планы и новые знания позволят проникнуть глубже в искусство Поля Гогена.

4 июня в 17:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт шоу Supermodel Vogue Ball (12+) от танцевальной студии Funky Family.

4 июня в 19:00 в культурном пространстве «Часовой завод» в рамках проекта «Флаэртиана в городе» пройдёт показ фильма «Чермет» (18+) о буднях продавца металлолома в Заполярье, выросшего в тотальной нелюбви и несущего её в жизнь других людей.

4 июня в 22:00 на сайте Medici.tv начнётся трансляция концерта Le Poème Harmonique (16+). Дирижёр Венсан Дюместр во главе ансамбля Poème Harmonique, к которому присоединилась команда молодых исполнителей, играет редкую и популярную музыку XVII века. Зрителей ждут оркестровые пьесы и арии известных композиторов (Кавалли, Шарпантье, Люлли, де Лаланд) и произведения менее известных и даже анонимных творцов. Этот концерт предоставляет возможность услышать меццо-сопрано Еву Зайчик и лирическое откровение Victoires de la musique classique в обстановке Fondation Singer-Polignac в Париже.

5 июня в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую маску в кино» – зрителей ждёт спектакль «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция» (16+) в постановке Дмитрия Крымова в театре «Мастерская Петра Фоменко». В главной роли – Евгений Цыганов.

5 июня в 17:00 в театре «Сцена-Молот» в рамках проекта «Флаэртиана в городе» пройдёт показ фильма «Алиса. Волнение» (16+), в котором камера бережно фиксирует фрагменты жизни актрисы Алисы Фрейндлих в год её 85-летия.

5 июня в 19:00 в Пермском театре оперы и балета – опера Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (16+) с участием Надежды Павловой и Василия Ладюка.

До 21 июня на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись концерта, где Филипп Джордан исполняет Пасторальную симфонию Бетховена (16+). В 2020 году, к 250-летию со дня рождения Бетховена, Филипп Джордан и Венский симфонический оркестр воссоздали мифический вечер 22 декабря 1808 года, когда композитор представил свою Шестую симфонию, известную также как «Пасторальная».

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). Концепция фестиваля в этом году – «Пермь как чувство». Участники познакомятся с сокровищами города, проходя с путеводителем по музеям, улицам, скверам и садам города. Игровые задания помогут разобраться в своих чувствах: как мы видим, слышим и осязаем Пермь? Путеводители можно будет взять в любом из музеев-участников: Пермской государственной художественной галерее, Доме Мешкова, Музее пермских древностей, Детском музейном центре, Музее современного искусства PERMM и Музее истории Пермского университета. В этом году в путеводители включены и уличные маршруты, а ещё можно будет записаться на авторские экскурсии по пермским садам, долинам малых рек и даже по Каме на сапах. Для детей 8-12 лет будет работать летняя школа репортёров и арт-лаборатория. Мастер-классы по мобильной фотографии текстам и графике помогут юным городским следопытам сверстать свой первый зин (любительское малотиражное издание). А участие в перфомансах и воркшопах с погружением в ритмы, очертания и фактуры Перми приведёт к созданию собственных уникальных артефактов. Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.

ВКонтакте

До 30 июня в киноцентре «Премьер» можно увидеть новый проект Лейлы и Владимира Туркиных «Страницы истории пермской фотографии» (0+). В основу этой работы, как и предыдущей – «Пермь: взгляд сквозь годы», легли фотографии из собрания известного пермского коллекционера Михаила Юрьевича Кориненко, дополненные фотографиями из фондов архивов и музеев Пермского края. Показана история зарождения и развития фотографии в Перми от 1860-х до 1930-х годов. Кроме известных пермских мастеров светописи, таких, как Константин Чайковский, Мориц Гейнрих, Степан Рылов, здесь можно увидеть до сих пор неизвестные имена фотографов, работавших в Перми во второй половине XIX столетия: Анания Херувимова, Сергея Протасевича, Романа Мильтопеуса, Льва Галина.

До 1 июля в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка «Им созданный язык» (0+) к Дню русского языка. Показаны подарочное издание «Избранная лирика: Александр Сергеевич Пушкин», издание Terra Linguae «В мире языка, языки в мире», посвящённое языку как уникальному феномену культуры, коллективной философии, выраженной языковыми формами, и его значению для общества, статьи из периодических изданий, антология «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» и другие.

До 13 июля в галерее «Дом Боне» проходит персональная выставка Егора Субботина Particula Immortalis (0+) – живописный проект как осмысление внешней стороны музыкального творческого процесса. Художник через живопись обнажает скрытый процесс создания гениальных произведений Моцарта.

Министерство культуры Пермского края

До 11 апреля 2023 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись с Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе 2022 (16+). Пианистка Мария Жуан Пиреш присоединяется к Филармоническому оркестру Монте-Карло на концерте, в котором звучит музыка Моцарта, Мендельсона и Шумана.

Ежедневно на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись исполнения «Валькирии» (16+) Вагнера в Штутгартской опере 2 мая 2022 года. Дирижёр — Корнелиус Мейстер, режиссёр — Урс Шёнебаум. В ролях: Михаэль Кениг, Симона Шнайдер и Горан Юрич.

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