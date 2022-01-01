Елена Синица В Пермском крае индекс промпроизводства за год вырос на 1,7% За месяц же индекс показал снижение по всем направлениям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам апреля 2022 года индекс промышленного производства в Пермском крае, по сравнению с мартом, снизился на 11,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

В сфере добычи полезных ископаемых снижение за месяц составило 4,7%, на обрабатывающих производствах — 16,1%.





Если говорить о сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, то падение индекса составило 14,5%, а в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — 18,4%.





Индекс промпроизводства в январе-апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 1,7%.

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