На стройплощадке школы в Чернушке началось устройство фундамента Объект должен быть сдан летом 2024 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Чернушке подрядчик приступил к заливке фундаментной плиты на площадке строительства новой школы. На сегодняшний день работы выполнены уже на 10%: на части площади уже уложен щебень под бетонирование, сообщили в краевом минстрое. Ранее строители завершили подготовительный этап и разработали котлован.





Школа расположится на ул. Ю. Шистерова, 1, она рассчитана на 825 учеников. В здании помимо учебных классов будет библиотека с читальным залом, медицинский и кухонный блоки, столовая и актовый зал, а также три спортивных зала.





Подрядная организация ЖБК-Строй (Пермь) должна завершить объект летом 2024 года. На строительство школы из бюджетов разных уровней направлено 1,13 млрд руб., из них 647 млн краевых средств. Отметим, что аналогичный проект был возведен в прошлом году в Соликамске и Чайковском.





В краевом минстрое рассказали, что на сегодняшний день в регионе реализуются проекты по строительству школ в Перми, а также в Пермском, Краснокамском, Кунгурском, Верещагинском, Косинском, Бардымском, Уинском, Чердынском муниципальных и городских округах.





«Такого количества строек учебных заведений одномоментно в регионе никогда не было», — отметил губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.





При этом 11 школ возводятся при поддержке краевых властей. Еще две школы строятся в рамках реализации государственно-частного партнерства (ГЧП). Благодаря этому механизму в регионе построят семь новых объектов (пять — находятся на стадии проектирования) в Перми, Кондратово, Лобаново, Култаево и Гамово. Новые учреждения обеспечат 6 725 мест для ребят.





Добавим, что в Прикамье до 2024 года также планируется возвести 13 дошкольных учреждений. В Пермском муниципальном округе продолжается строительство двух детских садов: в д. Ясыри и п. Фролы. Во Фролах строители уже перешли к внутренней отделке помещений и благоустройству территории. В д. Ясыри возводят большой детский сад для 350 ребят. Здесь завершились работы по возведению коробки здания, установлены окна и двери. Из бюджета на их строительство выделено порядка 580 млн руб.





Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отметил, что Пермский муниципальный округ активно развивается, строятся новые дома и жилые комплексы, соответственно, должна быть развитая инфраструктура. «Возведение новых дошкольных учреждения было начато в августе 2021 года, к концу этого оба детских сада должны быть сданы. Сейчас работы идут в соответствии с графиком», — заявил глава ведомства.





Возведение образовательных учреждений в Пермском крае — новых детских садов и школ — осуществляется, в том числе в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным. В 2022-2024 годы планируется возвести 33 школы, из них семь объектов будут построены за счет средств концессионера.





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