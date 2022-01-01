Пермскому краю выделят 1,27 млрд руб. на реконструкцию систем теплоснабжения Решение принято на заседании правкомиссии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и утверждены заявки регионов на предоставление финансирования для развития инфраструктуры. Средства будут направлены субъектам по программе «Инфраструктурное меню», которая реализуется правительством с 2021 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Для Пермского края одобрено финансирование в сумме 1,27 млрд рублей на проекты реконструкции систем теплоснабжения в населённых пунктах региона.

«По итогам заседания для развития инфраструктуры в регионы будет направлено ещё порядка 30 млрд рублей», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, закрывая заседание правкомиссии.





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