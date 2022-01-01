Мария Сыропятова Конкурс на завершение строительства ЖК «Весна» в Перми объявят в июле Строительные работы начнутся в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проекты по завершению строительства двух долгостроев многоквартирных домов по ул.Переселенческой, 100 и ул.Углеуральской, 25 в Перми прошли госэкспертизу. О получении положительных заключений и сроках завершения строительства объектов рассказал во время прямого эфира министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

«По долгострою по ул.Переселенческой, 98 планируем получить положительное заключение до 10 июня, — сказал Колмогоров, отметив, что дома по ул.Февральской, 25, ул.Переселенческой, 100 и 98 находятся в одном квартале. — Учитывая место расположения всех трёх домов, конкурс на достройку будет объявлен сразу на все три. По плану закупочные процедуры пройдут в июле, а в стройку зайти должны в августе».

Напомним, что все три дома в составе ЖК «Весна» строил подрядчик «КД-девелопмент», холдинга «Камская долина». В конце 2018 года компания была признана банкротом.

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