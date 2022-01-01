Крупнейший производитель готовых рационов питания начинает работу в Перми Жителям краевого центра стали доступны программы питания от брендов Level Kitchen и My Food Поделиться Твитнуть

Level Kitchen и My Food

yandex.ru

Сервисы доставки готовых рационов питания Level Kitchen и My Food, входящие в холдинг Performance Group, начали работу для жителей Перми, сообщили в пресс-службе Performance Group.

Level Kitchen — это еда для спортсменов и людей, которые хотят похудеть, набрать массу или держать вес в норме. Рационы питания составляются строго по калорийности и с определенной целью. My Food — это просто еда, без учёта калорийности и целей. При этом в обоих рационах не используются консерванты, заморозка и усилители вкуса, поэтому доставка готовых блюд осуществляется один раз в три дня. Клиенты могут выбрать ежедневный рацион на любой вкус и достаток.

Стоимость питания от сервиса Level Kitchen составляет от 660 рублей в день. My Food предлагает программы от 500 рублей в день. Длительность программ — от трех до тридцати дней.

Продукция компании производится на собственном пищевом комбинате в Екатеринбурге. Все блюда производят в ночные часы, чтобы утром того же дня доставить заказ клиентам. Отмечается, что все блюда готовят по единым стандартам качества как в Москве, так и в других 19 городах России.

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