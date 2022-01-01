РЖД запускает дополнительные поезда из Перми в Адлер и Анапу Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

На Свердловской железной дороге принято решение о назначении сезонных дополнительных поездов в направлении Черноморского побережья.

Так, с 1 июня по конкретным датам будет назначаться дополнительный поезд №591/592 Пермь — Анапа.

Кроме того, на период летних пассажирских перевозок изменена периодичность курсирования поезда №353/354 Пермь — Адлер. Теперь он будет отправляться ежедневно (сейчас назначается «по датам»).

Также вводятся дополнительные поезда на Черноморский юг из Екатеринбурга и Тюмени. В целом за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами у Черного моря запланировано перевезти около 330 тыс. пассажиров.





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