В ректорате ПНИПУ произошли кадровые изменения Новые проректоры вступили в должности 1 июня Поделиться Твитнуть

В соответствии с приказом ректора в Пермском Политехе произошли кадровые изменения.

Так, с 1 июня в должность проректора по науке вступает доктор физико-математических наук, доцент Алексей Швейкин. На должность проректора по разработкам и инновациям назначен доктор технических наук Дмитрий Трушников. Должность проректора по образовательной деятельности займет доктор технических наук, доцент Антон Петроченков.

На должность проректора по приоритетным проектам назначен кандидат физико-математических наук Павел Волегов. Также с 1 июня на должность первого проректора, проректора по молодежной политике назначен доктор технических наук, профессор Николай Шевелев, а должность проректора по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса займёт Борис Орлов.

Доктор технических наук, профессор Владимир Коротаев, ранее занимавший должность проректора по науке и инновациям, с 1 июня возглавит факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Проректор по учебной работе доктор технических наук, доцент Николай Лобов — кафедру автомобилей и технологических машин механико-технологического факультета. Проректор по общим вопросам Александр Болотов займёт должность начальника управления учебных корпусов и общежитий.

— Наш университет находится на пороге качественных изменений. Уже сейчас ведется большая работа по трансформации вуза в ключевого интегратора знаний, технологий и социального капитала, — отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. — В планах — новые образовательные, научные, инновационные и инфраструктурные проекты, для реализации которых мы привлекаем как уже опытных проректоров, так и новые кадры в лице талантливой молодежи нашего университета.

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