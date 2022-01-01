Елена Синица В Пермском крае июнь будет прохладным и дождливым Однако в первые дни лета ожидается потепление до +25 ˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне в Пермском крае ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Средняя температура воздуха в июне будет близка к климатической норме, на юге и юго-востоке края немного ниже нормы. Так, средняя температура воздуха в июне в Перми ожидается около +16˚ (средняя дневная +20…+22˚). При этом количество осадков будет больше, чем последние несколько лет, отмечают синоптики.





Начало месяца, 2-3 июня, будет достаточно тёплым. На западе края температура воздуха может достичь +25˚, а в Перми — приблизиться к этой отметке. С субботы же ожидается похолодание до +14…+19˚, на юго-западе возможны дожди и грозы.





Во второй пятидневке месяца за счёт облачной погоды и дождей похолодание усилится. Таким образом, если первая неделя июня прогнозируется умеренно тёплой (на 1-2˚ теплее нормы), то вторая — холодной (на 3˚ ниже нормы). В некоторые дни температура воздуха будет +10 …+12˚. В третьей декаде июня температура воздуха будет около нормы и немного ниже неё.

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