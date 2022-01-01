Елена Синица Дептранс Перми опроверг информацию о взрыве в автобусе № 67 Обстоятельства ДТП выясняются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский департамент транспорта опроверг информацию о взрыве в автобусе № 67. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошёл 31 мая в 19:11. По предварительной информации, автобус № 67 на пересечении ул. Пушкина и Попова наехал на бордюр, пояснили в департаменте.





В результате пострадало четыре человека, один из них от госпитализации отказался. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

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