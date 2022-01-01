Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появится новый музыкальный фестиваль «Лето Jazz» привезёт в Пермь международных музыкальных звёзд Поделиться Твитнуть

пермский бигбэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина /фото: afisha-perm.ru

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Пермского края, летом в Перми пройдёт фестиваль джазовой музыки «Лето Jazz». Событие будет посвящено 100-летию российского джаза, художественным руководителем и продюсером фестиваля стал известный пермский промоутер Максим Кодолов, хорошо известный пермским меломанам как большой энтузиаст и знаток джазовой музыки, организатор серии концертов в Органном зале, ресторане «Форт Гранд» и на других площадках.

По задумке организаторов, многочасовое музыкальное действо должно представить джазовую музыку во всём её разнообразии, поэтому у фестиваля нет одного стилистического направления, его программа эклектична.

Максим Кодолов, художественный руководитель фестиваля «Лето Jazz»:

— Мы решили сделать модное, современное музыкальное событие в самых свежих тенденциях джазовых фестивалей, смешав разные стили и направления музыки, — джаз, соул, фанк и даже поп-музыку. Думаю, это будет интересно разным людям, от поклонников джаза до любителей танцевальных направлений. Чего только стоит коллаборация пермских джазовых музыкантов с бразильцем Жоандером Сантосом или закрытие фестиваля со звёздами интернета — москвичами Jukebox trio.

Событие назначено на 23 июля. Фестиваль начнётся на набережной (6+), на открытой площадке амфитеатра. В 18:00 программу откроет пермский бигбэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина, затем выступит группа из Перми Art@Cool, участники которой представят несколько музыкальных сетов с джазовыми певицами Татьяной Лекомцевой (Пермь) и Юлией Дьячковской (Екатеринбург).

Украшением вечера станет гитарный виртуоз и певец Жоандер Сантос из Бразилии с музыкой в стиле джаз, латино и босса-нова. В мире джазовой музыки он известен как виртуоз-гитарист и вокалист.

Встретить закат на набережной гости фестиваля смогут вместе с LRK TRIO (Москва), которое в 2017-2020 годах вошло в топ самых экспортируемых российских джазовых ансамблей: в их биографии гастроли по Бельгии, Нидерландам, Польше, Эстонии, Швейцарии, США, Японии, Корее, Португалии, Германии, Великобритании и Норвегии. Коллектив, органично сочетающий в своей игре элементы академической и современной музыки, выступит в Перми впервые.

Продолжением фестиваля станет ночной джазовый концерт (16+) в 22:00 в Частной филармонии «Триумф». Вечер начнёт легенда отечественного джаза — квартет Сергея Манукяна (Москва). Затем выступит трио а-капелла из Москвы Jukebox Trio — братья Владимир и Илья Ивановы и Гарри Краулис, звёзды ТВ и интернета, известные своими успешными коллаборациями практически со всеми российскими звёздами эстрады. Всё, что услышит зритель, будет создано только тремя голосами, без единого музыкального инструмента, но в это невозможно будет поверить.

Первые 50 билетов по специальной сцене уже доступны в предпродаже. Ближе к фестивалю билеты будут продаваться за полную стоимость. Билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте perm.kassy.ru.

В краевом минкульте «Новому компаньону» пояснили, что фестиваль «Лето Jazz» пройдёт в тестовом режиме. От того, как он будет принят публикой, какие получит отзывы, зависит его дальнейшая судьба: останется он «одноразовым» или станет ежегодным. Новый проект не заменяет традиционный фестиваль «Джаз-лихорадка» под руководством Валерия Протасевича: он тоже планируется на нынешний год, однако пока неизвестны ни его программа, ни дата проведения.

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