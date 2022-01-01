В Прикамье с начала года приставы взыскали алименты в пользу детей на сумму 275 млн рублей Это в два раза больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

За четыре месяца 2022 года в Прикамье мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 275 млн руб., это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 80% должников – это мужчины от 19 до 72 лет, средний возраст должника — 45 лет. Среди женщин самыми молодыми алиментщицами являются 18-летние девушки, а самой возрастной 65 лет. Средний показатель – 41 год.

Рекордсменом среди неплательщиков алиментов является пермяк, задолжавший собственным детям 5 млн руб.

На сегодняшний день на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находится более 17,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.

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