«Уралкалий» направит более 113 млн руб. на финансирование детской летней оздоровительной кампании Поделиться Твитнуть

31 мая началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий». Традиционно дети отдохнут в загородном лагере «Уралкалия» «Уральские самоцветы» (г. Соликамск, Пермский край), санатории «Вита» на Черном море (г. Анапа, Краснодарский край) и в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружба» (г. Березники, Пермский край).





Всего за летний период «Уральские самоцветы» посетят 1088 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Лагерь находится в сосновом бору рядом с Соликамском, дети размещаются в четырехместных комнатах в благоустроенных корпусах. Для отдыхающих организовано пятиразовое питание. Детям доступны крытый плавательный бассейн, клуб, спортивные площадки, кружки по интересам и спортивные секции. Летняя кампания в «Уральских самоцветах» пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации отдыха и оздоровления детей, установленными Роспотребнадзором.





В санаторий «Вита» на Черноморское побережье в Анапу поедут 824 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. Отдых также организован в 4 смены по 21 день каждая. Загородный лагерь «Дружба» (г. Березники) в течение 3 смен посетят 270 детей в возрасте от 7 до 15 лет.





Сотрудники Группы «Уралкалий» оплачивают не более 10% от стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Остальные расходы берет на себя Компания в рамках социального пакета.



Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:



— Одним из основных направлений социальной политики «Уралкалия» является оздоровление детей сотрудников в летний период. Это важная часть социального пакета калийщиков. В этом году на финансирование летней оздоровительной кампании будет направлено более 113 млн рублей.

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