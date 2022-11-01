В день химика азотчики провели традиционный «Family-Forest-Фест» Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в честь Дня химика организовал для сотрудников и их семей масштабный праздник «Family-Forest-Фест». Мероприятие прошло в Березниках на поляне комплекса трамплинов «Летающий лыжник». Хедлайнером фестиваля стала группа «Градусы».

Гостями праздника стали 3 250 человек, из которых более половины — дети сотрудников. Для них в течение дня работали батуты, детский городок, спортивные эстафеты, тактические игры, кинотеатр на природе, караоке-шатры, творческие мастер-классы, аттракционы, фотозоны и многое другое. На сцене прошла зажигательная программа с песнями и танцами при участии творческих коллективов КСЦ «Азот».

Церемония награждения передовиков производства прошла на главной фестивальной сцене. Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», поздравил коллег с профессиональным праздником и вручил награды: «В этом году «Азоту» 90 лет. Для многих сотрудников завод стал родным. Слово «семья» приобрело особое значение. Поэтому день химика азотчики отметили по-семейному, в узком кругу большого и дружного коллектива».

Вечером для заводчан выступила группа «Градусы». Финальной точкой стало уникальное огненное шоу, созданное к 90-летию завода.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках





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