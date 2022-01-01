В июле в Прикамье состоится ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» Событие пройдёт в Чердынском районе 23-24 июля Поделиться Твитнуть

Владимир Соколов

Пермские турагентства открыли бронирование мест в группах на посещение ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Как сообщили организаторы, в этом году мероприятие состоится 23-24 июля и традиционно пройдёт в Чердынском районе Пермского края.

Отметим, что последний раз мероприятие организовывали ещё в 2019 году, пока позволяла эпидемическая ситуация.

Фестиваль проходит в Прикамье с 2010 года. В программе обычно концерты этнической музыки, народные танцы, реконструкция средневековых сражений, изделия народных промыслов. Фольклористы, реконструкторы, музыканты и мастера народных промыслов, музеи и театры создают неповторимую атмосферу, воссоздают историю и традиции.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.