В Прикамье может резко вырасти число высвобождаемых сотрудников Пока численность принятых на работу превышает численность уволенных Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

По сравнению с IV кварталом 2021 года, численность сотрудников в Пермском крае, принятых на работу в I квартале 2022 года, уменьшилась на 6,5% и составила 35,4 тыс. человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Количество выбывших работников достигло 34,7 тыс. человек. Это на 12,6% меньше, чем в IV квартале 2021 года.

Таким образом, численность принятых на работу превысила численность выбывших на 2,2%.

Большая часть выбывших (76,4%) была уволена по собственному желанию. Доля попавшего под сокращение персонала составила 2,5%.

По прогнозам Пермьстата, во II квартале 2022 года в Прикамье возможно высвобождение 622 сотрудников, это на 42,7% больше, чем в I квартале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.