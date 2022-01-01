В посёлке Юг прошёл первый Открытый семейный велофестиваль «Велопритяжение» Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Журавлев

300 спортсменов из Удмуртии, Кунгура, Березников, Перми, Пермского муниципального округа приняли участие в велогонке по пересеченной местности. В числе спортсменов — иностранные студенты из ВУЗов Перми. Организаторы предложили три дистанции на выбор: «Хард» — 60 километров, «Лайт» — 30, «Новичок» — 15. Все мероприятия — как для участников, так и для болельщиков — были бесплатными.





«В следующем году обязательно поеду снова, — поделился эмоциями сразу после финиша абсолютный победитель среди мужчин в категории «Хард» Андрей Ревунов (Удмуртия). — Все замечательно!"





Среди женщин, отважившихся на дистанцию в 60 км, лучшей стала Лиля Белослудцева из Березников. Ее семья была отмечена спецпризом от Уральского завода противогололедных материалов как самая спортивная.





«Ничто так не объединяет семьи, как общее любимо дело, отдых и увлекательное времяпрепровождение. Семейный велофестиваль «Велопритяжение» вобрал в себя всё, став настоящей спортивной феерией, продемонстрировав высокий уровень организации и масштаб действия, — прокомментировал итоги фестиваля генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. — Первый фестиваль и такой успех. Однозначно, у «Велопритяжения» большое будущее. Об этом говорят и география участников, и разный возраст, и сам посыл спортивного праздника — гимн семейным ценностям и здоровому образу жизни. Со своей стороны мы планируем в будущем выставить заводскую команду и учредить спецноминацию».





Помимо марафона, организаторы подготовили насыщенную культурную программу: концертные номера, танцевальный флешмоб, мастер-классы по чеканке монет с логотипом фестиваля, изготовлению джутового велосипеда с корзинкой для цветов, рисованию картин на спилах и росписи имбирных пряников. Для детей прошли соревнования по памп-треку и велогонкам. В течение дня для участников фестиваля провели серию экскурсий «Государев Юг». Им рассказали, где в поселке Юг жил вождь пролетариата Владимир Ленин и что изготавливали из юговской меди.





Организатором мероприятия выступила администрация Пермского муниципального района при поддержке компании «Лукойл».





«Мы хотели создать в Пермском районе мероприятие, которое станет одной из визитных карточек территории, подобно «Пермскому марафону» в Перми, или «Ординскому ухабу», — рассказал Владимир Цветов, глава Пермского района. — Здесь, в посёлке Юг есть люди, которые живут велоспортом, активно развивают и продвигают это движение. Мы захотели им в этом помочь и создать по-настоящему хорошее, насыщенное мероприятие и для спортсменов, и просто для любителей велоспорта».





Все отзывы участников и впечатления гостей фестиваля можно посмотреть по хештегу #Велопритяжение2022

«Мы получили массу отличных отзывов от участников велопробега и их семей, — прокомментировала Юлия Ветрова, один из организаторов фестиваля, директор Юговской средней школы. — Они отметили и количество интерактивных площадок, и удобную логистику, и разделение велопотоков, и организацию мойки транспортных средств... Для нас это не просто слова, это обратная связь, которую мы, безусловно, учтём при подготовке фестиваля в следующем году. Все лучшее, что было использовано на фестивале, получит развитие: поверьте, у нас есть, чем удивить. Мы уверены, что количество участников вырастет, и фестиваль станет не просто ежегодным семейным спортивным событием, а еще одним брендом Пермского края!"





На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.