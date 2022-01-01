В Пермском отделении Банка России после ковидного перерыва возобновляет работу музей Поделиться Твитнуть

Фото с сайта yacollectioner.ru

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, музей Отделения Банка России по Пермскому краю возобновляет свою работу. Посетить музейную экспозицию можно с 1 июня, сообщили в пресс-службе отделения.

Экспозиция познакомит посетителей с историей банковского дела в Прикамье и людях, сыгравших ключевые роли в формировании банковского сектора в регионе.

В витринах представлены редкие экспонаты: старинные монеты и банкноты разных времен, банковская счётная техника, архивные документы и фотографии, атрибуты рабочей обстановки банковских служащих прошлых лет.

Посещение экспозиции бесплатное. Адрес музея: Пермь, ул. Ленина, 19.

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