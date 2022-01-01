В Пермском отделении Банка России после ковидного перерыва возобновляет работу музей
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, музей Отделения Банка России по Пермскому краю возобновляет свою работу. Посетить музейную экспозицию можно с 1 июня, сообщили в пресс-службе отделения.
Экспозиция познакомит посетителей с историей банковского дела в Прикамье и людях, сыгравших ключевые роли в формировании банковского сектора в регионе.
В витринах представлены редкие экспонаты: старинные монеты и банкноты разных времен, банковская счётная техника, архивные документы и фотографии, атрибуты рабочей обстановки банковских служащих прошлых лет.
Посещение экспозиции бесплатное. Адрес музея: Пермь, ул. Ленина, 19.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.