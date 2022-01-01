Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершилась «Театральная весна» Поделиться Твитнуть

Людмила Прохоренко и Альберт Макаров в спектакле "Маскарад"

Никита Чунтомов

Ежегодный фестиваль-смотр премьер Прикамья «Театральная весна», который проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей России, – старейший региональный театральный фестиваль в стране, — в этом году прошёл в 74-й раз.

В программу «Пермской театральной весны-22» вошли 36 спектаклей двенадцати творческих коллективов, премьеры которых были представлены в 2021/22 театральном сезоне. В фестивале-смотре участвуют театры всех форм собственности – краевые, муниципальные и негосударственные. Впервые в этом году в фестивале принял участие пермский независимый театр «Век жизни».

На показы «Весны» приезжают видные театральные критики, которые анализируют спектакли и проводят подробные «разборы полётов» по каждой премьере. В «Волшебной кулисе» нет победителей и призёров, но лучшие, по мнению экспертов, спектакли получают путёвку в программу краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», который проходит один раз в два года.

В работе 74-й «Весны» приняли участие: критик, завлит Московского театра «Человек», эксперт «Золотой маски» Александр Вислов; критик, автор журнала «Театр» и «Петербургского театрального журнала» Ника Пархомовская; критик, доцент Школы-студии МХАТ, Высшей школы деятелей сценического искусства Г. Дадамяна, Высшей театральной школы К. Райкина, помощник худрука МХТ и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев; критик, историк театра, эксперт «Золотой маски» Екатерина Рябова; критик, заслуженный работник культуры России, эксперт «Золотой маски» Владимир Спешков; декан театроведческого факультета РГИСИ, редактор «Петербургского театрального журнала», неоднократный член экспертного совета и жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» Евгения Тропп и другие российские и пермские критики и театроведы.

В числе самых ярких событий «Театральной весны-22» были отмечены инновационные экспериментальные постановки, основанные на документальных источниках, спектакли «Место действия. Лысьва» (12+, Лысьвенский театр драмы) и «Куб» (12+, студия-театр «Доминанта», Губаха). Эксперты обратили внимание также на такие театральные события сезона, как «12 обезьян» и «Камень» (16+) Березниковского драматического театра, «Жареные зелёные помидоры» (16+) Лысьвенского театра драмы и «Маскарад» (18+) Театра-Театра.

Критиками был высоко оценён поиск новых выразительных средств с спектаклях «Саша и монстрики» (6+) Пермского театра кукол, «Рождественский вертеп» (6+, Лысьва), «Книга всех вещей» (12+) Коми-Пермяцкого национального драматического театра.

Сергей Баракин, заместитель председателя правления Пермского отделения СТД РФ:

– Благодаря этому смотру наши театры получают возможность представить свои работы на суд профессионального экспертного сообщества, получить оценку и возможность сравнить свой уровень с другими творческими коллективами края. Всё это, безусловно, влияет на развитие общей театральной культуры региона и России в целом.

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