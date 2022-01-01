Соискатели из Пермского края стали массово интересоваться работой в госорганах Только треть опрошенных хотели бы работать в частной компании Поделиться Твитнуть

Согласно данным опроса hh.ru, 68% соискателей из Пермского края при прочих равных условиях предпочли бы работать в государственной организации, соответственно, работу в частной компании выбрали 32% опрошенных.

Чаще других работу в госорганах выбирали сотрудники сферы безопасности (88%) и рабочие (82%).

Среди положительных сторон работы в госорганизациях жители Прикамья выделяют стабильность (71%), полное соблюдение ТК (58%), наличие соцпакета (45%). Реже всего среди преимуществ называлась возможность работать с влиятельными людьми (10%) и возможность иметь дополнительный доход (10%).

В поле свободного ответа респонденты указали такие преимущества работы в госорганах, как отсутствие надобности выполнять личные просьбы директора, белую зарплату и дополнительный отпуск.

Главными недостатками работы на государство респонденты назвали низкую зарплату (71%), «забюрократизированность» процессов (52%) и высокий уровень стресса (45%). Коррупция (23%) и высокая конкуренция (16%) находятся в числе наименее отталкивающих факторов.

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