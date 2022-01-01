В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» в техническом режиме заработал кинотеатр сети «Синема 5» Официальное открытие состоится 4 июня Поделиться Твитнуть

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В ТЦ «iMALL Эспланада» в техническом режиме открылся кинотеатр «Синема 5». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соцсети компании.

«Мы вносим последние штрихи в детали интерьера, — сообщили сотрудники кинотеатра. — И ведём пристальное наблюдение за работоспособностью всех наших систем».

Официальное открытие «Синема 5» запланировано на 4 июня.

Добавим, всего в кинотеатре будут работать девять залов: два зала класса vip и семь — класса комфорт. В общей сложности они рассчитаны на 1,1 тыс. мест.

Запуск кинотеатра несколько раз переносился: открытие планировали и на март, и на апрель, и на май.

Российская сеть «Синема 5» основана в 2010 году. Объединяет 14 кинотеатров в Бузулуке, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Чебоксарах, Энгельсе.

Ранее предполагалось, что кинотеатр в ТЦ «iMALL Эспланада» будет открывать сеть «Киномакс», уже представленная в Перми кинотеатром в ТРК «Столица».

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