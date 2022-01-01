Пассажирка международного авиарейса пыталась вывезти из Перми икону, крест и Евангелие Пермские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей Поделиться Твитнуть

Пассажирка международного авиарейса пыталась вывезти из Перми икону, крест и Евангелие / фото: Пермская таможня

В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Пермь - Стамбул» сотрудник Пермской таможни обнаружил в багаже гражданки России металлическую складную икону, металлический крест и книгу «Святое Евангелие». При этом таможенную декларацию на имеющиеся при себе предметы она не подавала.

Согласно заключению эксперта, все и икона, и крест, и книга изготовлены во второй половине 19 века, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе таможни, в отношении нарушителя возбуждены административные дела.

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