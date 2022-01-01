Мария Сыропятова Новый конкурс на капремонт ул. Окулова в Перми объявят в июне Техническое задание будет дополнено новыми видами работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми планирует объявить новый конкурс на работы по капитальному ремонту ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской.

«Закупка будет размещена повторно в июне, с дополнительными объёмами работ», — пояснили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство».

Напомним, что первый конкурс на капремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской был объявлен в начале апреля. Затем по предписанию краевого УФАС администрация Перми приняла решение об отмене итогов конкурса.

Проектной документацией было предусмотрено обустройство прогулочного бульвара. На участке от Соборной площади до ул. Осинской предусмотрены места для отдыха. По южной стороне улицы должны появиться места для перпендикулярной парковки автомобилей, а у спуска на набережную разместится парковка для велосипедов.

Максимальная (начальная) стоимость работ — 41,6 млн руб.

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