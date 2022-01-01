За первый квартал из Пермского края уехали 13,8 тыс. человек Приехали жить в регион на 1,2 тыс. человек меньше Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

За первый квартал 2022 года в Пермский край приехало 12 637 человек, уехало 13 885 человек. Таким образом, уехавших оказалось на 1,2 тыс. больше. Как сообщает Пермьстат, в прошлом году в этот же период число уехавших было больше всего на 0,9 тыс.

Чаще всего уехавшие в другие российские регионы для постоянного места жительства выбирали Московскую область (миграционный отток составил 133 чел.), Краснодарский край (120 чел.), а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург (113 и 102 чел. соответственно).

Миграционный отток в страны СНГ составил 306 чел. Наибольшее число мигрантов уехали из Пермского края в Киргизию, Украину, Армению, при этом отмечен приток мигрантов из Таджикистана.

Со странами дальнего зарубежья был зафиксирован миграционный отток 213 чел., большую часть которого составляли мигранты, выбывшие в Китай и Индию.

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