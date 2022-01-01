В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Кунгурского округа Александру Гурьеву было 40 лет Поделиться Твитнуть

Александр Гурьев

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Ленск Кунгурского МО Пермского края Александр Гурьев, об этом сообщили в окружном управлении образования.

«Выражаем семье погибшего воина глубочайшие соболезнования. Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Александре Гурьеве навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Александр Гурьев родился 3 марта 1982 года, в 1999-м окончил Ленскую среднюю школу, в 2001-м — Автотранспортный колледж. После чего ушёл служить в армию, где и подписал контракт, служил в ВДВ. Был женат.

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