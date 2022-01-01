Музейно-выставочный центр «Уралкалия» — лауреат IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» Поделиться Твитнуть

В Москве 26 мая на площадке ВДНХ состоялось подведение итогов IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РФ, РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью), ИКОМ России (Российский национальный комитет международного совета музеев). Эксперты оценивали 126 проектов, представленных 62 корпоративными музеями России.

По итогам конкурса музейно-выставочный комплекс «Уралкалия» стал лауреатом в номинации «Развитие кадрового потенциала» с проектом «Я б в калийщики пошёл» и в номинации «Общественное признание». Это единственная номинация, в которой лучшие музеи на сайте конкурса определяли все желающие. В голосовании участвовали около 30 тыс. человек.

В номинации «Открытие года» с проектом «Рождённый солью: здесь вся соль — здесь вся суть!» корпоративный музей «Уралкалия» занял II место.

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Мы бережно храним для потомков всё, что связано с уникальным Верхнекамским месторождением калийно-магниевых солей, историей становления и развития калийной промышленности России. Поэтому неслучайно, что наш музейно-выставочный центр популярен не только в Пермском крае, но и в масштабах страны. Музей «Уралкалия» сегодня — не просто уникальная экспозиция, это современный мультимедийный центр, площадка для профориентации школьников и студентов, точка притяжения для жителей и гостей Пермского края.

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