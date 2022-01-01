Форум «Дни пермского бизнеса» посетили более 3 тыс. человек Ещё более 4 тыс. человек стали участниками событий форума онлайн Поделиться Твитнуть

Основная повестка форума «Дни пермского бизнеса» — новые экономические реалии и адаптация бизнеса под текущие условия. Кооперация, импортозамещение, партнёрство, новые пути для экспорта, выход на маркетплейсы — на всех площадках форума предприниматели, инвесторы, эксперты и приглашённые гости совместно искали эффективные и рабочие инструменты и ответ на вопрос: как бизнес должен развиваться сегодня.

Фото предоставлено пресс-службой форума «Дни пермского бизнеса»

Особенно актуально это для IT-сферы — одной из ключевых для Пермского края. Так, например, в рамках форума прошло Road Show цифровых решений IT-компаний Пермского края. Свои идеи по реализации полезных технологий для развития бизнеса в Прикамье представили 16 компаний. Среди разработок: облачный робот для энергосбережения от «Инсайт-Менеджмент», платформа для управления проектами от Databriz, оптимизатор бизнеса от INN-SOL, оптимизатор дорожного трафика от TrafficData и многое другое.

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что бизнесу в Прикамье оказывается особое внимание со стороны государства. «Меры поддержки предпринимательства есть как со стороны федерации, так и региона. Для бизнеса действуют налоговые и правовые режимы, оказывается финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, информационно-консультационные услуги. Мы со своей стороны оказываем IТ-компаниям поддержку, чтобы они могли минимизировать риски, усилить свою работу в части разработки и сохранить рабочие места. Работу с компаниями высокотехнологического сектора продолжим, важно налаживать крепкие связи между предпринимателями региона», — отметил Алексей Черников.

На форуме о мерах поддержки для предпринимателей рассказывали 18 представительств инфраструктуры господдержки и 11 банков. На объединённом стенде можно было получить консультацию по любому вопросу ведения бизнеса, льготному финансированию, субсидиям и нефинансовой помощи.

Экспозиционная часть форума была представлена стендами 50 пермских компаний и брендов. В течение 2 дней представители бизнеса региона активно общались и посещали тематические секции деловой программы форума. Найти варианты взаимовыгодного сотрудничества и межбрендовых коллабораций — ещё одна задача форума.

Этот вопрос активно обсуждали и на площадке «Креативная экономика», в рамках которой прошла панельная дискуссия «Коллаборация — ЛЕГКО». На дискуссии участники встречи познакомились с опытом коллабораций международных, федеральных и пермских компаний в направлении креативных индустрий, а эксперты Игорь Дубинников, Антон Мельников и Никита Маркелов рассказали о лучших практиках межбрендовых коллабораций.



Фото предоставлено пресс-службой форума «Дни пермского бизнеса»

Большое внимание участников форума привлекла работа Экспортной площадки, в рамках которой состоялась серия мероприятий, посвящённых обсуждению наращивания экспортного потенциала Пермского края. Так, 25 мая состоялась пленарная сессия, на которой региональные и федеральные эксперты обсудили новые зарубежные рынки, а также возможности, которые Пермский край готов предоставить бизнесу в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Любой кризис — это время возможностей. Довольно расхожая фраза, но она получает подтверждение здесь и сейчас. Оборот предприятий Пермского края растёт. Рынок постепенно адаптируется к изменяющимся условиям. Компании-экспортёры Прикамья уверенно выстраивают новые связи и логистические маршруты. Мы уже посетили Узбекистан, в планах — Азербайджан, Республика Беларусь и Казахстан, — поделился планами Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края. — Мы формируем официальные делегации, куда, в том числе, могут войти представители предприятий малого и среднего предпринимательства. На форуме «Дни Пермского бизнеса» мы также уделили много внимания вопросам экспорта. В частности, за первый день форума предприниматели Прикамья посетили несколько экспортных сессий, встретившись с представителями Российского экспортного центра в Индии и Республике Казахстан — стран, открытых к сотрудничеству с Пермским краем».

Всего за два дня форума на площадке PermExpo прошло более 50 мероприятий нон-стоп. Записи онлайн-трансляций доступны на сайте форума businessperm.ru. В мероприятиях приняло участие более 100 спикеров — это региональные и федеральные эксперты и бизнес-коучи, среди хедлайнеров — Максим Поташев, Максим Темченко, Ирина Борисова, Роман Тарасенко и Михаил Москотин. Материалы и презентации спикеров также будут доступны на сайте форума.



Форум «Дни пермского бизнеса» в очередной раз доказал, что формат живого диалога — важен и необходим для развития отрасли, так как позволяет не только заводить полезные бизнес-знакомства, потенциальных партнёров и клиентов, но и вдохновляет и заряжает предпринимателей на новые свершения и прорывы в работе.



Генеральный информационный партнёр: РБК-Пермь

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