Лесной запас на участке трассы М-12 в Пермском крае оценён в 15,4 млн рублей Для промышленной переработки пригодными оказались 476 тыс. древесных стволов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермский филиал Рослесинфорга провёл материально-денежную оценку лесных участков, на которых к 2025 году должна появиться региональная часть скоростной дороги М-12 Москва—Казань—Екатеринбург. Эксперты проверили 790 га леса: посчитали количество деревьев, определили их породы, товарную пригодность и объём.

По оценкам ведомства, общий запас древесины, качество которой пригодно для промышленной переработки и заготовления дров, составил 164,9 тыс. куб. м — это 476 159 древесных стволов. Суммарно такой объём древесины оценён в 15,4 млн руб.

Статистика породного состава следующая: липа — 26%, осина — 25%, береза — 21% и ель — 18%. Оставшиеся 10% приходятся на лиственницу, кедр, сосну, пихту, клён, вяз, ольху, иву.

В рамках строительства дороги Рослесинфорг выполняет ещё один вид работ — межевание земельных участков и их постановку на кадастровый учет. На данный момент в Пермском крае учтено 64% регионального участка дороги. Оставшаяся часть будет учтена после утверждения окончательного варианта трассировки дороги.

Напомним, по территории Пермского края участок «Дюртюли—Ачит» трассы Москва—Казань—Екатеринбург (проходит по территории Октябрьского лесничества в пределах Чернушинского и Октябрьского городских округов) будут пересекать две региональные трассы: Чернушка—Тюш—Явгильдино и Голдыри—Орда—Октябрьский.













Справка:

Рослесинфорг — государственная лесоучетная организация Российской Федерации. Ведомство решает задачи лесного хозяйства по всей стране: государственная инвентаризация лесов, лесоустройство, лесовосстановление, лесное планирование и проектирование, а также межевание земель лесного фонда.





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