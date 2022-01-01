Мария Сыропятова Мэрия Перми отменила результаты конкурса на капремонт ул. Окулова Сроки получения заявок продлены до 3 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми приняла решение об отмене итогов подведения конкурса на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской. Это было сделано по предписанию краевого УФАС. Антимонопольщики также потребовали продлить сроки проведения конкурса. Они продлены до 3 июня.

Проектной документацией предусмотрено обустройство прогулочного бульвара. На участке от Соборной площади до ул. Осинской предусмотрены места для отдыха. По южной стороне улицы должны появиться места для перпендикулярной парковки автомобилей, а у спуска на набережную разместится парковка для велосипедов. Максимальная (начальная) стоимость работ — 41,6 млн руб.

Напомним, конкурс на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской признан несостоявшимся. Поступила всего одна заявка, но она была признана не соответствующей требованиям.

На результаты рассмотрения заявок была подана жалоба предпринимателем Романом Меньшиковым. По итогам её рассмотрения краевое УФАС и вынесло предписание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.