Пермяки считают, что прежде всего в импортозамещении нуждается электроника В Топ-3 вошли также лекарства и продукты питания Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В первую очередь в России необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров. Так считает каждый пятый (21%) пермяк. Об этом сообщает SuperJob.

По 17% жителей краевого центра убеждены, что в приоритете должно быть локальное производство лекарств, а также продуктов питания.

По 13% горожан уверены, что прежде всего следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей.

О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения заявили 8% респондентов. Считают необходимым наладить выпуск отечественной бытовой техники, а также одежды и обуви по 6% и 5% пермяков соответственно.

Женщины чаще убеждены в том, что важно немедленно организовать производство отечественных продуктов, лекарств, одежды и обуви. Тех, кто считает важным сначала наладить собственное производство электроники и промоборудования, больше среди мужчин.

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