Пермь вернулась в число городов-миллионников Первые итоги переписи 2021 года огласил Росстат Поделиться Твитнуть

Согласно опубликованным Росстатом итогам переписи населения 2021 года, Пермь ещё с тремя городами (Воронеж, Красноярск и Краснодар) вошла в список российских городов-миллионников. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что по итогам предыдущей переписи, проходившей в 2010 году, население Перми составляло 991 170 человек.

Всего в России сейчас 16 мегаполисов, число жителей которых официально превышает миллион человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.