Пермь вернулась в число городов-миллионников
Первые итоги переписи 2021 года огласил Росстат
Согласно опубликованным Росстатом итогам переписи населения 2021 года, Пермь ещё с тремя городами (Воронеж, Красноярск и Краснодар) вошла в список российских городов-миллионников. Об этом сообщает ТАСС.
Отметим, что по итогам предыдущей переписи, проходившей в 2010 году, население Перми составляло 991 170 человек.
Всего в России сейчас 16 мегаполисов, число жителей которых официально превышает миллион человек.
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