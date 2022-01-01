Экс-сотрудницу крупной страховой фирмы уличили в использовании персональных данных клиентов Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В Перми вынесен приговор 31-летней бывшей сотруднице крупной страховой компании. Она признана виновной в совершении киберпреступления и оштрафована на 70 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что женщина с ноября 2020-го по март 2021 года не раз тайно использовала логины и пароли действующих сотрудников, заходила в базы данных клиентов и полученные сведения применяла для своих целей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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