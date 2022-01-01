Пермский край столкнулся с нехваткой сварщиков
Дефицит этих специалистов ощущается по всей стране
Пермский край столкнулся с выраженным дефицитом сварщиков – в регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего 1,1 резюме (при норме 5-6 резюме). Об этом сообщает служба исследований hh.ru.
Всего в Прикамье размещено 0,9 тыс. вакансий сварщиков, это на 56,5% больше, чем год назад.
Чтобы привлечь специалистов, сварщикам стали предлагать более высокую зарплату – в среднем 86 тыс. руб., что на 5 тыс. больше, чем годом ранее.
Высокий уровень предлагаемых зарплат часто объясняется вахтой – её предполагают 48% вакансий.
Дефицит сварщиков ощущается по всей России – в среднем по стране на одну вакансию приходится всего 1,9 активных резюме от данных специалистов.
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