В Перми в 1,8 раза выросло число вакансий, где требуется знание китайского языка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Перми и выявили существенный рост спроса на специалистов со знанием китайского языка. По сравнению с апрелем прошлого года он составил 80%.

На пермском рынке труда сегодня чаще всего требуется знание китайского при замещении вакансий менеджеров внешнеэкономической деятельности, специалистов по логистике и снабжению, переводчиков, менеджеров по продажам.

Среди компаний сотрудников со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.

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