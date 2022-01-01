Во время пожара из больницы в Пермском крае эвакуирован 31 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 29 мая, произошёл пожар в ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ» в Пермском крае. Об этом со ссылкой на краевое МЧС сообщает ВЕТТА.

Сигнал о возгорании поступил в 8:42 по местному времени.

По прибытии пожарных расчётов, обнаружено, что в одной из палат на третьем этаже районной больницы произошло возгорание матраса. Площадь пожара составила около 1 кв. м.

Из больницы самостоятельно эвакуировался 31 человек. Пострадавших нет.

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